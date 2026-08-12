Sawan Katha 2026: महादेव ने मगरमच्छ बनकर ली पार्वती की परीक्षा, तप के बदले मांग लिया सबकुछ

विवाह से पूर्व भगवान शिव अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने माता पार्वती की स्वयं परीक्षा लेने की सोची। भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में जहां माता तप कर रही थीं, वहीं पास में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था। माता पार्वती लड़के की चीख नहीं सुन सकी और उसकी मदद के लिए तालाब के पास पहुंचीं। माता पार्वती ने देखा कि एक मगरमच्छ लड़के को अंदर की ओर ले जा रहा है। लड़के ने माता पार्वती से कहा कि माता मेरी आप रक्षा करें। मेरी ना तो मां हैं और ना ही पिता। ना ही कोई मित्र। पार्वती जी ने मगरमच्छ से लड़के को छोड़ने के लिए कहा।