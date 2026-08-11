11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Surya Grahan: 103 प्रतिशत तक ढक जाएगा सूर्य, जानें 12 अगस्त की रात कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण

Purna Surya Grahan: 12-13 अगस्त की रात साल का अंतिम पूर्ण सूर्यग्रहण लगेगा। भारत में यह नजारा दिखाई नहीं देगा, लेकिन ग्रहण के समय, सूतक और मंदिरों को लेकर कई सवाल हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Aug 11, 2026

12-13 august total solar eclipse purna surya grahan sutak time

Surya Grahan Sutak time: जानिए 12 अगस्त को किस समय लगेगा सूर्य ग्रहण (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Total Solar Eclipse: इस वर्ष का द्वितीय एवं अंतिम सूर्यग्रहण भाद्रपद/श्रावण अमावस्या पर 12 और 13 अगस्त की मध्य रात्रि को घटित होगा। यह एक पूर्ण सूर्यग्रहण (Purna Surya Grahan) होगा। भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण का स्पर्श 12 अगस्त को रात्रि 9:04:03 बजे होगा, जबकि इसका मोक्ष 13 अगस्त को मध्य रात्रि 01:27:09 बजे होगा। इस खगोलीय घटना की कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट रहेगी।

12 अगस्त की रात को लगेगा सूर्य ग्रहण

खगोलीय विज्ञान के अनुसार, सूर्यग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच एक सीधी रेखा में आ जाता है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हुए जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर होता है, तब वह सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। इस ग्रहण के मध्य (परमग्रास) की स्थिति 12 अगस्त की मध्य रात्रि 11:15:09 बजे होगी, जब चंद्रमा सूर्य के 103.8 प्रतिशत भाग को आच्छादित कर लेगा। इसके प्रभाव से दृश्य क्षेत्रों में कुछ समय के लिए दिन में ही पूर्ण अंधकार जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी।

भारत में रात्रि होने से नहीं दिखेगा नजारा

भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण रात के समय घटित हो रहा है, इसलिए यह पूर्ण सूर्यग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में दृश्य न होने के कारण यहां इसका धार्मिक या सूतक काल संबंधी प्रभाव मान्य नहीं होगा। यह खगोलीय नजारा पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में स्पष्ट और आकर्षक रूप से देखा जा सकेगा।

2027 में देखने मिलेगा बड़ा खगोलीय नजारा

खगोल विज्ञान के अनुसार 12 अगस्त 2027 को लगने वाला पूर्ण सूर्यग्रहण दुनिया के सबसे लंबे सूर्यग्रहणों में शामिल होगा। इसकी पूर्णता अवधि 6 मिनट 23 सेकंड रहेगी। भारत के कुछ हिस्सों से यह आंशिक रूप में दिखाई देगा, जबकि उस समय भारत में सूतक (Surya Grahan Sutak Time) के नियम लागू होंगे।

मंदिरों के पट भी नहीं होंगे बंद

पुजारी मनोज तिवारी ने बताया कि ग्रहण के कारण किसी प्रकार का सूतक या मंदिरों के पट बंद करने जैसी स्थिति नहीं बनेगी। हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ राशियों पर इसका सूक्ष्म प्रभाव माना जा सकता है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों पर इसका असर नहीं होगा।

Hariyali Amavasya: बन रहे 4 शुभ योग, 21 साल बाद ऐसा संयोग, जानें किस समय करें पूजा और पितरों को तर्पण

ये भी पढ़ें
hariyali amavasya 2026 shubh yog puja muhurat pitru tarpan

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2026 10:19 am

Published on:

11 Aug 2026 10:19 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Surya Grahan: 103 प्रतिशत तक ढक जाएगा सूर्य, जानें 12 अगस्त की रात कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Alwar News: अलवर में सावन शिवरात्रि पर भक्तिमय माहौल, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे 

kanwariya gangajal
अलवर

करियर के लिए अच्छा रहेगा सूर्य का गोचर, 17 अगस्त को सिंह राशि में जाएंगे ग्रहों के राजा

sun to enter simha rashi on august 17
धर्म/ज्योतिष

पितरों की कृपा के बिना नहीं मिल सकते सुख, अमावस्या पर पूजा कर प्राप्त करें उनका आशीर्वाद

12 अगस्त को सावन माह की हरियाली अमावस्या
धर्म-कर्म

Sawan Shivratri 2026: सावन की शिवरात्रि के दिन मध्यरात्रि में कौनसा करें पाठ? 5 चीजें जल में मिलाकर करें शिवलिंग पर अर्पित

sawan shivratri 2026 jalabhishek shubh muhurat puja vidhi
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: मेष से मीन तक जानें आज का दिन कैसा रहेगा, धन-करियर और रिश्तों में क्या होगा बदलाव?

aaj ka rashifal 11 august 2026 daily horoscope hindi
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.