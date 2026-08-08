अगस्त में लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण, 5 राशियों को रहना होगा सावधान, ज्योतिषाचार्य से जानिए

Surya and Chandra Grahan August 2026: अगस्त में दो महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं होने जा रही है। 12 अगस्त को पूर्ण सूर्यग्रहण (Solar Eclipse) और 28 अगस्त को आंशिक चंद्रग्रहण (Lunar Eclipse) लगेगा। इन ग्रहणों को लेकर लोगों में उत्सुकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे। ऐसे में सागर सहित पूरे मध्यप्रदेश में इनका धार्मिक प्रभाव नहीं माना जाएगा। हरियाली अमावस्या, रक्षाबंधन और अन्य पर्व त्योहार बिना किसी बाधा के मनाए जाएंगे।