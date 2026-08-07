11 अगस्त को उदित होगा गुरु तारा, बदल सकता है मौसम का मिजाज, बारिश के बन रहे योग

ज्योतिषीय गणना और खगोलीय परिवर्तनों के अनुसार 11 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति (गुरु) का तारा उदित होगा। ज्योतिषाचार्यों का मानना है, गुरु तारे के उदित होने के साथ ही मौसम और वायुमंडल में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे जिससे प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में अच्छी वर्षा के प्रबल योग बन रहे है। हालांकि मानसूनी हवाओं की स्थानीय स्थिति और बादलों की सक्रियता के कारण कुछ क्षेत्रों में खंड वृष्टि की स्थिति भी बन सकती है। ज्योतिषाचार्य पं. अमर डब्बावाला ने बताया कि पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, मंगलवार को पुनर्वसु नक्षत्र की साक्षी में गुरु तारा प्रातः 7:19 बजे उदित होगा।