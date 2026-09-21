121 किलो चांदी के गणपति का भव्य दरबार, उडुपी के कृष्ण मंदिर की जीवंत झांकी बनी आकर्षण

मंडल के कोषाध्यक्ष सचिन मिसकिन ने बताया कि करीब एक दशक से गणेश महोत्सव के अवसर पर हर साल यहां चांदी की गणेश प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस प्रतिमा में करीब 121 किलो चांदी का उपयोग हुआ है। इसके साथ मामूली मात्रा में सोने का भी उपयोग किया गया है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के कारण गणेशोत्सव के दौरान सराफ गट्टी का यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बना हुआ है।