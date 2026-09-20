तेजा दशमी पर हुब्बल्ली में गूंजेगा वीर तेजाजी का यशगान, 21 सितंबर को हवन-पूजन, महाआरती और सत्संग के साथ मनाया जाएगा 923वां निर्वाण दिवस

राजस्थान की लोकसंस्कृति में भाद्रपद शुक्ल दशमी का विशेष महत्व है। यह दिन लोकदेवता वीर तेजाजी की वीरता, वचनपालन और गौ-रक्षा के लिए किए गए समर्पण की स्मृति से जुड़ा है। तेजा दशमी पर राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में बसे राजस्थानी समाज के लोग भी लोकदेवता तेजाजी को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। राजस्थान की लोकआस्था में तेजाजी केवल धार्मिक श्रद्धा के केंद्र नहीं, बल्कि वचन निभाने, साहस और लोककल्याण के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी लोकगाथा आज भी राजस्थान के गांव-गांव में श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। इसी लोकपरंपरा को आगे बढ़ाते हुए जाट समाज हुब्बल्ली-धारवाड़ की ओर से तेजा दशमी के अवसर पर 21 सितंबर को विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

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