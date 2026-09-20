20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हुबली

खेजड़ली के 363 बलिदानियों की विरासत से आज की पीढ़ी तक पहुंचा पर्यावरण संरक्षण का संदेश, विश्नोई समाज ने कहा—पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा

राजस्थान की धरती पर खेजड़ली का बलिदान केवल इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी का जीवंत संदेश है। जोधपुर के निकट खेजड़ली गांव में अमृता देवी विश्नोई सहित 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। पेड़ों और पर्यावरण को बचाने के लिए दिया गया यह बलिदान आज भी विश्नोई समाज की जीवनशैली और पर्यावरण संरक्षण की सोच का आधार बना हुआ है। इसी विषय को लेकर राजस्थान पत्रिका की ओर से हुब्बल्ली में आयोजित परिचर्चा में विश्नोई समाज के लोगों ने खेजड़ली बलिदान, पेड़-पौधों की रक्षा, वन्यजीव संरक्षण, जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी पर विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि खेजड़ली की घटना को केवल ऐतिहासिक प्रसंग के रूप में याद करने के बजाय उसके संदेश को वर्तमान जीवन में उतारने की जरूरत है।
3 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Sep 20, 2026

खेजड़ली शहादत दिवस के अवसर पर राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में पर्यावरण संरक्षण और 363 बलिदानियों की विरासत पर विचार रखते विश्नोई समाज के लोग।

खेजड़ली शहादत दिवस के अवसर पर राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में पर्यावरण संरक्षण और 363 बलिदानियों की विरासत पर विचार रखते विश्नोई समाज के लोग।

खेजड़ली का संदेश आज भी प्रासंगिक

परिचर्चा में वक्ताओं ने कहा कि खेजड़ली का बलिदान अतीत की स्मृति भर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए चेतावनी और प्रेरणा दोनों है। बढ़ते शहरीकरण, पेड़ों की कमी, जल संकट और वन्यजीवों के सामने बढ़ती चुनौतियों के बीच प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। 363 बलिदानियों की स्मृति यह संदेश देती है कि प्रकृति की रक्षा केवल सरकार या किसी एक समाज का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

पौधा लगाने से ज्यादा जरूरी संरक्षण

दक्षिण भारतीय विश्नोई समाज के अध्यक्ष बीरबल एम. विश्नोई साहू ने कहा कि आज पर्यावरण संरक्षण की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन व्यवहार में इसका असर सीमित दिखाई देता है। जन्मदिन, विवाह, सामाजिक आयोजन और अन्य अवसरों पर पौधे लगाने की परंपरा शुरू होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ उनकी नियमित देखभाल भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि शहरों में बढ़ते निर्माण के कारण हरियाली कम हो रही है। ऐसे में सड़क किनारे, खाली जगहों और संस्थानों के परिसरों में स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएं। बच्चों को भी पौधे लगाने और उनकी देखभाल से जोड़ा जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण उनके संस्कारों का हिस्सा बने।

जीव-जंतुओं की रक्षा भी पर्यावरण संरक्षण

बीरबल विश्नोई ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ों को बचाना नहीं है। पेड़, पानी, पशु-पक्षी और पूरी प्रकृति एक-दूसरे से जुड़े हैं। जंगल और हरियाली कम होगी तो वन्यजीवों के सामने भी संकट बढ़ेगा। विश्नोई समाज की परंपरा में हिरण, चिंकारा और अन्य जीव-जंतुओं की रक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। घायल या प्यासे वन्यजीव दिखाई देने पर उनकी सहायता के लिए समाज को आगे आना चाहिए। गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए पानी के परिंडे और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था जैसे छोटे प्रयास भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

नई पीढ़ी को बतानी होगी खेजड़ली की कहानी

परिचर्चा में विश्नोई समाज के लोगों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की सोच को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज के बच्चे तकनीक और डिजिटल दुनिया से तेजी से जुड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रकृति से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। स्कूलों में खेजड़ली बलिदान की कहानी केवल पाठ के रूप में बताने के बजाय पौधरोपण, प्रकृति भ्रमण और जीव-जंतुओं की देखभाल जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। अमृता देवी और 363 बलिदानियों की स्मृति तभी सार्थक होगी, जब समाज पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए।

पेड़ हमारे जीवन का आधार

दक्षिण भारतीय विश्नोई समाज के कोषाध्यक्ष लाबूराम साहू चौरा ने कहा कि खेजड़ली का बलिदान हमें सिखाता है कि पेड़ केवल लकड़ी या हरियाली का साधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार हैं। खेजड़ी जैसे पेड़ रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ पशु-पक्षियों को भी आश्रय देते हैं। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई बढ़ रही है। ऐसे समय में खेजड़ली के बलिदान को याद करना और भी जरूरी हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम कुछ पेड़ों की जिम्मेदारी लेकर उनका संरक्षण करना चाहिए। केवल पौधा लगाना पर्याप्त नहीं है, जब तक वह बड़ा होकर पेड़ न बन जाए, तब तक उसकी देखभाल भी जरूरी है।

सामाजिक आयोजनों को पर्यावरण से जोड़ें

परिचर्चा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण को केवल विशेष दिवसों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। जन्मदिन, विवाह, सामाजिक समारोह और अन्य आयोजनों के अवसर पर पौधरोपण को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके साथ जल संरक्षण, पक्षियों के लिए पानी और जीव-जंतुओं की सुरक्षा जैसे अभियान भी चलाए जा सकते हैं। वक्ताओं ने कहा कि समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता तभी बढ़ेगी, जब इसे सामूहिक प्रयास और सामाजिक संस्कार का रूप दिया जाएगा।

363 बलिदानियों की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प

परिचर्चा में उपस्थित विश्नोई समाज के लोगों ने खेजड़ली के 363 बलिदानियों की विरासत को आगे बढ़ाने, अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के साथ वन्यजीवों की रक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा दायित्व है।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर मुकेश विश्नोई सारण विरावा, दिनेश सारण जानवी, भूरेश लोळ पूनासर, नरेश साहू चौरा, जयकिशन बेनीवाल करवाड़ा, मानाराम पंवार धमाणा के गोलिया, जगदीश सिंहाग तेंतरोल और चेतन पंवार मालवाड़ा सहित विश्नोई समाज के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने अधिकाधिक पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने और पर्यावरण संरक्षण को जीवनशैली का हिस्सा बनाने का संदेश दिया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Sept 2026 09:01 pm

Published on:

20 Sept 2026 08:58 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / खेजड़ली के 363 बलिदानियों की विरासत से आज की पीढ़ी तक पहुंचा पर्यावरण संरक्षण का संदेश, विश्नोई समाज ने कहा—पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

रामदेवरा की आस्था में समरसता का संदेश, दिलों को जोड़ते हैं बाबा रामदेव

लोकआस्था और सामाजिक समरसता पर मंथन: राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में बाबा रामदेव के संदेशों पर विचार रखते प्रवासी समाज के लोग।
हुबली

राजस्थान के रंग में रंगे गणपति बप्पा, ऊंट पर सवार राजस्थानी रूप ने मोहा मन

राजस्थानी रंग में बप्पा: सोरबदमठ गली में राजस्थानी थीम पर सजे गणपति के दर्शन करता राजस्थानी परिवार।
हुबली

एक शाम बाबा रामदेव के नाम 20 सितंबर को, रातभर गूंजेंगे रामसा पीर के भजन, अनीता जांगीड़ एंड पार्टी देगी भजनों की प्रस्तुति

बाबा रामदेव
हुबली

तकनीकी दौर में हिंदी के विस्तार के साथ प्रभावशीलता बढ़ाने की जरूरत

सम्मान के साथ प्रोत्साहन: हिंदी भाषण प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करते अतिथि।
हुबली

तीन दशक से आस्था का केंद्र बना बैलप्पनवर नगर का गणपति मंदिर

बैलप्पनवर नगर के गणपति मंदिर में काले पत्थर की गणेश प्रतिमा
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.