रामदेवरा की आस्था में समरसता का संदेश, दिलों को जोड़ते हैं बाबा रामदेव

राजस्थान के लोकदेवताओं में बाबा रामदेव का विशेष स्थान है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित रामदेवरा उनकी प्रमुख आस्था-स्थली है। रामदेव जयंती के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। बाबा रामदेव की लोकमान्यता केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके संदेशों में सामाजिक समरसता, समानता, मानव सेवा और जरूरतमंदों की सहायता का भाव भी जुड़ा हुआ है। इन्हीं विषयों को लेकर हुब्बल्ली में राजस्थान पत्रिका की ओर से परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें प्रवासी समाज के लोगों ने बाबा रामदेव के जीवन, लोकआस्था और वर्तमान समय में उनके संदेशों की प्रासंगिकता पर विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि बाबा रामदेव की आस्था पूजा और परंपरा से आगे बढ़कर समाज को जोड़ने का संदेश देती है।

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