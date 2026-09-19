राजस्थान के रंग में रंगे गणपति बप्पा, ऊंट पर सवार राजस्थानी रूप ने मोहा मन

पिछले साल कुंभ मेले की थीम, दो साल पहले रामलला

मंडल की ओर से हर वर्ष अलग-अलग कांसेप्ट पर गणपति प्रतिमा स्थापित की जाती है। पिछले वर्ष कुंभ मेले की थीम पर शिव अवतार को दर्शाया गया था, जबकि दो वर्ष पहले रामलला की प्रतिमा तैयार की गई थी। 14 सितंबर को गणपति प्रतिमा की स्थापना की गई। 25 सितंबर को विसर्जन किया जाएगा। उत्सव के दौरान प्रतिदिन पूजा-अर्चना, आरती और प्रसाद वितरण किया जा रहा है। सत्यनारायण कथा सहित अन्य धार्मिक आयोजन भी होंगे। स्थानीय व्यापारी अनील मेहरवाडे, राघवेन्द्र हनमसागर, ब्रह्मदेव जैन, सतीश देवड़ा, छोटूसिंह राठौड़, हितेश राठौड़, हरचंद देवासी, रमेश पटेल, चतराराम देवासी, रामदेव जैन, सुनील पटेल, रमेश देवासी, तगाराम देवासी और समर्थ नागमुले समेत अन्य व्यापारियों ने बताया कि प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।