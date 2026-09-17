हिंदी में आत्मविश्वास से बोले विद्यार्थी, पर्यावरण और स्वच्छता का दिया संदेश

श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल के चेयरमैन भवरलाल सी. जैन मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने अपने 66वें आयंबिल के अवसर पर आयंबिल के महत्व और उपयोगिता की जानकारी दी। साथ ही पर्युषण पर्व एवं क्षमापना की भावना को सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा कि क्षमापना मन से वैर-भाव दूर कर आपसी संबंधों को मधुर बनाने का अवसर है। उन्होंने सभी से मिच्छामि दुक्कड़म् कहते हुए क्षमा मांगी।उन्होंने पर्युषण पर्व के महत्व के साथ हिंदी दिवस की प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला और राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकारों की सराहना की। महेन्द्र पालगोता, उपाध्यक्ष, श्री जैन राजस्थानी विद्या प्रचारक मंडल ने पर्युषण पर्व एवं क्षमापना दिवस के महत्व की जानकारी दी। अशोक सिंह राजपुरोहित, संपादकीय प्रभारी, राजस्थान पत्रिका, हुब्बल्ली ने हिंदी दिवस की महत्ता बताते हुए कहा कि हिंदी भाषा संवाद के साथ संस्कृति और विचारों को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकारों की जानकारी भी दी।पर्यावरण और स्वच्छता पर विद्यार्थियों ने रखे विचार