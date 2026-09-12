दाजीबानपेट के हुब्बल्ली के राजा के दरबार में उमड़ती है आस्था, हर मंगलवार विशेष अलंकार

इस बार 12 दिवसीय गणेशोत्सव

आगामी गणेशोत्सव को लेकर भी मंदिर में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस बार यहां 12 दिवसीय गणेशोत्सव मनाया जाएगा। उत्सव के दौरान मंदिर परिसर में मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमा स्थापित की जाएगी। धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा-अर्चना और विभिन्न आयोजनों के साथ पूरे क्षेत्र में गणेश भक्ति का माहौल रहेगा। करीब छह दशकों से दाजीबानपेट की आस्था और सामाजिक जीवन से जुड़े इस मंदिर में श्रद्धालुओं का विश्वास आज भी अटूट है। व्यस्त बाजार और कारोबार की चहल-पहल के बीच हुब्बल्ली के राजा का दरबार लोगों के लिए आस्था और विश्वास का विशेष केंद्र बना हुआ है।