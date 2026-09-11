श्रद्धा और आस्था से मनाएंगे आईमाता का 611वां अवतरण दिवस एवं भादवी बीज

आईमाता की धार्मिक परंपरा में राजस्थान के नारलाई और बिलाड़ा का विशेष महत्व माना जाता है। समाज की मान्यता के अनुसार नारलाई में भादवी बीज के शुभ अवसर पर अखंड केसर ज्योत प्रज्वलित की गई थी। वहीं विक्रम संवत 1525 में बिलाड़ा में प्रथम अखंड ज्योत की स्थापना से जुड़ी परंपरा का विशेष महत्व है। राजस्थान से दूर कर्नाटक में बसे सीरवी समाजबंधु भी इन परंपराओं को श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। भादवी बीज के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के जरिए समाज की नई पीढ़ी को आईमाता की शिक्षाओं, धार्मिक आस्था और गौरवशाली परंपराओं से परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा।