गांधी नगर के बलमुरी सिद्धि विनायक में गहरी आस्था, 12 दिन चलेगा गणेशोत्सव

हुब्बल्ली शहर के गोकुल रोड स्थित गांधी नगर का बलमुरी सिद्धि विनायक मंदिर लंबे समय से श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंदिर में भगवान गणेश बलमुरी सिद्धि विनायक स्वरूप में विराजमान हैं। यहां स्थापित करीब चार फीट ऊंची काले पत्थर की गणपति प्रतिमा मंदिर की सबसे खास पहचान है। गांधी नगर के साथ आसपास के कई क्षेत्रों से श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

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