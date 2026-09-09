अक्की होंडा गणेश मंदिर: राजस्थान से आई संगमरमर की गणपति प्रतिमा, साढ़े तीन दशक से आस्था, परंपरा और भव्य स्थापत्य का केंद्र

1981 में शुरू हुआ मंदिर निर्माण, 1989 में हुई प्राण प्रतिष्ठा

मंदिर निर्माण का कार्य वर्ष 1981 में मूरुसाविरमठ के तत्कालीन धर्मगुरु गंगाधर राजयोगींद्र महास्वामी के सान्निध्य में शुरू हुआ। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने मंदिर निर्माण के लिए सहयोग और दान दिया। वर्ष 1989 में राजस्थान से संगमरमर की गणपति प्रतिमा तैयार कराई गई। प्रतिमा को विशेष रूप से हुब्बल्ली लाया गया और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से शोभायात्रा निकाली गई। मंगल वाद्यों के बीच प्रतिमा को मंदिर पहुंचाया गया, जहां गंगाधर राजयोगींद्र महास्वामी के सान्निध्य में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद से मंदिर में नियमित रूप से त्रिकाल पूजा की परंपरा जारी है। दो वर्ष बाद यहां नियमित महा रुद्राभिषेक भी शुरू किया गया।