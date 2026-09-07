एक मंदिर में आठ गणपति, हुब्बल्ली में बसती है अष्टविनायक की अनूठी आस्था

1980 से शुरू हुई आस्था की यात्रा

वर्ष 1980 से सार्वजनिक गणेश प्रतिमा की स्थापना की परंपरा चली आ रही थी। समय के साथ समिति के सदस्यों ने शहर में एक विशेष और स्थाई गणेश मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। इसके बाद मंदिर निर्माण की योजना को आकार दिया गया। ट्रस्ट से जुड़े मदन गोखले के नेतृत्व में सदस्य महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिरों तक पहुंचे और वहां स्थापित गणपति प्रतिमाओं की जानकारी जुटाई। उन्हीं स्वरूपों के अनुरूप प्रतिमाएं तैयार कर हुब्बल्ली में एक ही मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद वर्ष 2000 में मंदिर का निर्माण कराया गया।