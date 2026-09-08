हेमंत नगर गणपति मंदिर: आस्था की धड़कन, जहां विराजते हैं तीन फीट के गजानन

पुराने पीपल के पेड़ की भी होती है पूजा

मंदिर परिसर में स्थित पुराना पीपल का पेड़ भी विशेष श्रद्धा का केंद्र है। श्रद्धालु इसकी पूजा-अर्चना करते हैं। मंदिर के पुजारी सेतुराम कोरलाहल्ली धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते हैं। मंदिर में वर्ष में दो बार रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा होम-हवन, प्रसाद वितरण समेत अन्य धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के प्रति क्षेत्रवासियों की गहरी आस्था है और लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना लेकर यहां पहुंचते हैं।