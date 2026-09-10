सागवान की लकड़ी पर उकेरे गणेश के 36 स्वरूप, रविनगर का बालमुरी गणपति मंदिर बना आस्था का केंद्र

मंदिर की कलात्मक पहचान को सबसे खास बनाते हैं गणेश के 36 स्वरूप। मुख्य मंदिर के चारों ओर सागवान की लकड़ी पर इन प्रतिमाओं को तीन-तीन की पंक्तियों में उकेरा गया है। प्रत्येक प्रतिमा के ऊपर संबंधित गणेश स्वरूप का नाम कन्नड़ भाषा में अंकित है। करीब एक वर्ष पहले मंदिर के मुख्य भाग के चारों ओर यह लकड़ी की नक्काशी कराई गई। आचार्य राजगोपालाचार्य कुन्दापुर के मार्गदर्शन में यह कार्य पूरा किया गया। मंदिर के ट्रस्टी पांडपा एस. पाटिल ने इसमें विशेष सहयोग दिया।