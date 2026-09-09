स्कूल की चारदीवारी से बाहर भी मिलते हैं ऐसे गुरु, जो पढ़ाते नहीं, लेकिन बच्चों के भविष्य की राह जरूर आसान करते हैं

कोई जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर उनकी पढ़ाई जारी रखने में सहयोग कर रहा है तो कोई कार्यशालाओं के जरिए बच्चों और शिक्षकों में आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। वहीं किसी ने बेटियों के स्कूल पहुंचने की राह आसान करने के लिए साइकिल को माध्यम बनाया है। इनके प्रयास बताते हैं कि बदलाव के लिए हमेशा बड़ी योजनाओं की जरूरत नहीं होती, संवेदनशील सोच और छोटी-सी पहल भी किसी बच्चे के भविष्य की दिशा बदल सकती है।