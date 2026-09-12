आईमाता की शिक्षाओं से जुड़ी रहे नई पीढ़ी, बदलाव के साथ मजबूत हों परंपरा की जड़ें

परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना सामूहिक जिम्मेदारी

बगड़ी नगर निवासी वेनाराम सोलंकी सीरवी ने कहा कि सीरवी समाज ने मेहनत, ईमानदारी और भरोसे के आधार पर व्यापार के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज युवा डिजिटल तकनीक और आधुनिक व्यापार पद्धतियों को तेजी से अपना रहे हैं, जो समय की आवश्यकता भी है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता को अपनाते समय मूल संस्कारों से दूरी नहीं बननी चाहिए। आईमाता की शिक्षाओं और समाज की परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना सामूहिक जिम्मेदारी है। परंपराओं का मूल उद्देश्य समाज को जोडऩा और अच्छे संस्कार देना है, इसलिए उनके मूल मूल्यों को सुरक्षित रखना जरूरी है।