भक्ति, उल्लास और जयकारों से गूंजा हुब्बल्ली, निकली बाबा रामदेव की पालना शोभायात्रा

जन्मोत्सव के अवसर पर गब्बुर गली स्थित बाबा रामदेव मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। दिनभर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा रामदेव के दर्शन किए। मंदिर परिसर में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन भी हुए। शोभायात्रा में बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ के अध्यक्ष उदाराम प्रजापत थलवाड़, महासचिव मालाराम देवासी बिठूजा, उपाध्यक्ष चैनाराम चौधरी, नरपतसिंह बालोत पचानवा, अभिषेक मेहता जोधपुर, धर्मेन्द्र माली कोसेलाव, रामलाल जणवा चौधरी बाली, दूदाराम चौधरी थोब, राजपुरोहित समाज अध्यक्ष भूरसिंह राजपुरोहित पटाऊ, नाथूसिंह राजपुरोहित पराखिया, बालकृष्ण सराफ, शांतिलाल राजपुरोहित, जालमसिंह देवड़ा, कालूसिंह, भगवानलाल प्रजापत सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।