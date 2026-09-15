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गणेश मंदिर में आस्था का उत्सव, चांदी के कवच से सजे विघ्नहर्ता, 66वीं वर्षगांठ पर पांच दिवसीय महोत्सव

गोकुल रोड स्थित इंडस्ट्रीयल एस्टेट के गणेश मंदिर में गणेश मूर्ति प्रतिष्ठापना एवं पूजन की 66वीं वर्षगांठ के अवसर पर पांच दिवसीय गणेश महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। नॉर्थ कर्नाटक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की देखरेख में आयोजित महोत्सव के तहत मंदिर परिसर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिदिन विशेष पूजा-अर्चना और महामंगल आरती के साथ मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर है।
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हुबली

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ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Sep 15, 2026

चांदी के कवच से सजे विघ्नहर्ता: गोकुल रोड इंडस्ट्रीयल एस्टेट स्थित गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव के दौरान आकर्षक श्रृंगार से सजे भगवान गणेश।

चांदी के कवच से सजे विघ्नहर्ता: गोकुल रोड इंडस्ट्रीयल एस्टेट स्थित गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव के दौरान आकर्षक श्रृंगार से सजे भगवान गणेश।

मंदिर में स्थापित काले पत्थर की भगवान गणेश की प्रतिमा को आकर्षक चांदी के कवच से सजाया गया है। फूलों की मालाओं और विशेष श्रृंगार से सजे विघ्नहर्ता का मनोहारी स्वरूप श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गणेश महोत्सव के दौरान प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

छोटे मंदिर से बना भव्य आस्था केंद्र

मंदिर पदाधिकारियों के अनुसार, शुरुआत में यहां छोटा-सा गणेश मंदिर था। समय के साथ क्षेत्र के व्यापारियों और श्रद्धालुओं की आस्था मंदिर से जुड़ती गई। इसके बाद मंदिर का विस्तार किया गया और इसे भव्य स्वरूप दिया गया। आज यह इंडस्ट्रीयल एस्टेट क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक एवं आस्था केंद्रों में शामिल है। मंदिर में गणेश महोत्सव के अलावा वर्षभर विभिन्न धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। त्योहारों के दौरान यहां विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

एक ही परिसर में गणेश और हनुमान की आराधना

मंदिर परिसर में भगवान हनुमान का मंदिर भी स्थित है। यहां हनुमान जयंती सहित अन्य धार्मिक पर्व श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। हनुमानजी की प्रतिमा को भी चांदी की पोशाक पहनाई गई है। मंदिर परिसर में स्थित पीपल और बिल्वपत्र के पेड़ भी श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं। भक्त इन पेड़ों की पूजा-अर्चना करते हैं और धार्मिक अवसरों पर विशेष रूप से दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

व्यापारियों के लिए भी आस्था का केंद्र

मंदिर चेयरमैन मेहर सिंह ने बताया कि यह मंदिर लंबे समय से क्षेत्र के व्यापारियों और लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और छोटे मंदिर का विस्तार कर इसे भव्य स्वरूप दिया गया। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कई व्यापारी नियमित रूप से मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं और इसे अपने व्यवसाय की सफलता व समृद्धि से भी जोड़कर देखते हैं।

दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु

मंदिर के पुजारी एन.पी. हीरेमठ ने बताया कि मंदिर में नियमित रूप से धार्मिक आयोजन होते हैं। शहर के विभिन्न इलाकों से भक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। गणेश महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाती है। विशेष पूजा, आरती और श्रृंगार के दौरान मंदिर में विशेष धार्मिक माहौल रहता है।

18 सितंबर को होगा विसर्जन

पांच दिवसीय गणेश महोत्सव के दौरान प्रतिदिन विशेष पूजा-अर्चना और महामंगल आरती होगी। महोत्सव के समापन पर 18 सितंबर को गणेश प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा।

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Updated on:

15 Sept 2026 08:19 pm

Published on:

15 Sept 2026 08:14 pm

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