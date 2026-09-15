गणेश मंदिर में आस्था का उत्सव, चांदी के कवच से सजे विघ्नहर्ता, 66वीं वर्षगांठ पर पांच दिवसीय महोत्सव

मंदिर चेयरमैन मेहर सिंह ने बताया कि यह मंदिर लंबे समय से क्षेत्र के व्यापारियों और लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और छोटे मंदिर का विस्तार कर इसे भव्य स्वरूप दिया गया। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कई व्यापारी नियमित रूप से मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं और इसे अपने व्यवसाय की सफलता व समृद्धि से भी जोड़कर देखते हैं।