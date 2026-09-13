चैतन्य नगर का आस्था धाम: दो दशक से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है वरसिद्धि विनायक मंदिर

हुब्बल्ली के चैतन्य नगर स्थित श्री वरसिद्धि विनायक मंदिर पिछले दो दशक से अधिक समय से क्षेत्र के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंदिर में वर्षभर नियमित पूजा-अर्चना होती है। गणेश चतुर्थी और गणेशोत्सव के दौरान यहां धार्मिक आयोजनों के साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम भी श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किए जाते हैं।

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