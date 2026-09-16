16 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हुबली

ओल्ड हुब्बल्ली के मंजूनाथ मंदिर में अष्टविनायक का आकर्षण, राजस्थान के संगमरमर का संपत गणपति खास

ओल्ड हुब्बल्ली स्थित मंजूनाथ (शिवजी) मंदिर में भगवान शिव के साथ गणेश के विभिन्न स्वरूप श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र हैं। मंदिर परिसर में करीब छह फीट ऊंची गणपति प्रतिमा के साथ नर्तन गणपति, पंचमुखी गणपति, सिद्धि विनायक और बुद्धि गणपति की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इनमें अधिकांश प्रतिमाएं काले पत्थर से बनी हैं, जबकि राजस्थान के संगमरमर से बनी संपत गणपति की प्रतिमा अपनी अलग पहचान रखती है।
3 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Sep 16, 2026

अष्टविनायक का आकर्षण: ओल्ड हुब्बल्ली के मंजूनाथ मंदिर में विराजमान गणेश के विभिन्न स्वरूप, इनमें राजस्थान के संगमरमर से बनी संपत गणपति प्रतिमा भी शामिल।

अष्टविनायक का आकर्षण: ओल्ड हुब्बल्ली के मंजूनाथ मंदिर में विराजमान गणेश के विभिन्न स्वरूप, इनमें राजस्थान के संगमरमर से बनी संपत गणपति प्रतिमा भी शामिल।

मंदिर के पुजारी के अनुसार, गणपति के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन के लिए हुब्बल्ली के अलावा गदग, बेलगावी, सिरसी, बागलकोट, बादामी और राणेबेन्नूर सहित उत्तर एवं मध्य कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गोवा, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश से भी भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है।

अश्वत्थ वृक्ष के पास 108 शिवलिंग

मंदिर परिसर में स्थित विशाल अश्वत्थनारायण वृक्ष भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण है। वृक्ष के चारों ओर और उससे सटे क्षेत्र में 108 शिवलिंग स्थापित हैं। परिसर में नवग्रह, पंचमुखी आंजनेय और दत्तात्रेय की प्रतिमाएं भी हैं। अष्टविनायक के समीप करीब पांच फीट ऊंची सुब्रमण्यम की प्रतिमा के साथ नागदेवता और दत्तात्रेय की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं।

11 टन का नंदी

मंदिर में शिवलिंग के सामने काले पत्थर से बना विशाल नंदी विराजमान है। मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार, नंदी का वजन करीब 11 टन है। विशाल आकार और काले पत्थर की यह प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल का विषय बनी रहती है।

मंदिर के बाहर आज भी मौजूद है पुराने रथ का पहिया

मंदिर की पुरानी धार्मिक परंपराओं की एक निशानी परिसर के बाहर मुख्य सड़क के समीप रखा करीब छह फीट ऊंचा पत्थर का रथ का पहिया भी है। मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार, पहले शोभायात्रा के दौरान इसी पहिए वाले रथ का उपयोग किया जाता था। आज यह पहिया मंदिर की पुरानी परंपराओं की याद दिलाता है।

पर्व-त्योहारों पर विशेष आयोजन

मंदिर में दशहरा, दीपावली, महाशिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं। अमावस्या पर पूजा तथा प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। इन अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं।

श्रद्धालुओं की गहरी आस्था

कांतिलाल पुरोहित, श्रद्धालु एवं व्यवसायी, हुब्बल्ली ने कहा कि मंदिर क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। यहां दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में स्थापित प्राचीन प्रतिमाएं और धार्मिक स्वरूप इसकी खास पहचान हैं। मंदिर पुराना होने के साथ ही लोगों की गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है। पर्व-त्योहारों और विशेष अवसरों पर यहां श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Sept 2026 08:26 pm

Published on:

16 Sept 2026 07:54 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / ओल्ड हुब्बल्ली के मंजूनाथ मंदिर में अष्टविनायक का आकर्षण, राजस्थान के संगमरमर का संपत गणपति खास

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

गणेश मंदिर में आस्था का उत्सव, चांदी के कवच से सजे विघ्नहर्ता, 66वीं वर्षगांठ पर पांच दिवसीय महोत्सव

चांदी के कवच से सजे विघ्नहर्ता: गोकुल रोड इंडस्ट्रीयल एस्टेट स्थित गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव के दौरान आकर्षक श्रृंगार से सजे भगवान गणेश।
हुबली

चैतन्य नगर का आस्था धाम: दो दशक से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है वरसिद्धि विनायक मंदिर

चैतन्य नगर स्थित श्री वरसिद्धि विनायक मंदिर में फूलों से सजी भगवान गणेश की प्रतिमा
हुबली

भक्ति, उल्लास और जयकारों से गूंजा हुब्बल्ली, निकली बाबा रामदेव की पालना शोभायात्रा

जयकारों से गूंजा मार्ग—बाबा रामदेव की पालना शोभायात्रा में बड़ी संख्या में शामिल महिलाएं और श्रद्धालु।
हुबली

दाजीबानपेट के हुब्बल्ली के राजा के दरबार में उमड़ती है आस्था, हर मंगलवार विशेष अलंकार

हुब्बल्ली के राजा: दाजीबानपेट गणेश मंदिर में सवनूर के काले पत्थर से बनी भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा।
हुबली

आईमाता की शिक्षाओं से जुड़ी रहे नई पीढ़ी, बदलाव के साथ मजबूत हों परंपरा की जड़ें

राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में आईमाता की शिक्षाओं, संस्कारों और बदलते दौर में परंपराओं की प्रासंगिकता पर विचार रखते सीरवी समाज के लोग।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.