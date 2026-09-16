ओल्ड हुब्बल्ली के मंजूनाथ मंदिर में अष्टविनायक का आकर्षण, राजस्थान के संगमरमर का संपत गणपति खास

ओल्ड हुब्बल्ली स्थित मंजूनाथ (शिवजी) मंदिर में भगवान शिव के साथ गणेश के विभिन्न स्वरूप श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र हैं। मंदिर परिसर में करीब छह फीट ऊंची गणपति प्रतिमा के साथ नर्तन गणपति, पंचमुखी गणपति, सिद्धि विनायक और बुद्धि गणपति की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इनमें अधिकांश प्रतिमाएं काले पत्थर से बनी हैं, जबकि राजस्थान के संगमरमर से बनी संपत गणपति की प्रतिमा अपनी अलग पहचान रखती है।

3 min read