रामदत्त अपार्टमेंट में गणेशोत्सव की धूम, बच्चों ने फैंसी ड्रेस में बिखेरे रंग

गणेशोत्सव के आयोजनों में अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार भी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। सामूहिक पूजा-अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पूरे परिसर में उत्सव का माहौल बना हुआ है। अपार्टमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रानी जैन, किरण जैन, वंश शर्मा, दिनेश राठौड़, महेन्द्र राठौड़ और धर्मेन्द्र माली सहित अन्य सदस्य आयोजन की व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे हैं।