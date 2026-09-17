तीन दशक से आस्था का केंद्र बना बैलप्पनवर नगर का गणपति मंदिर

हुब्बल्ली के बैलप्पनवर नगर स्थित श्री गणपति देवस्थान समिति ट्रस्ट का गणपति मंदिर करीब तीन दशक से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में काले पत्थर से बनी आकर्षक गणेश प्रतिमा स्थापित है। गणेशोत्सव के दौरान यहां विशेष धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। गणहोम, अन्नसंतर्पण और सत्यनारायण पूजा सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

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