तकनीकी दौर में हिंदी के विस्तार के साथ प्रभावशीलता बढ़ाने की जरूरत

समारोह के दौरान कक्षा 8 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए ‘तकनीकी दौर में हिंदी का भविष्य’ विषय पर हिंदी भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने आत्मविश्वास के साथ हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत किए। सीनियर वर्ग में कक्षा 8 के अगस्त्य भेंडिकेरी ने प्रथम, कक्षा 8 की निहारिका हबीब ने द्वितीय तथा कक्षा 10 की गुणिका कोठारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 8 के देवांश बालर एवं कक्षा 9 के तेजस देशपांडे को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया।