एक शाम बाबा रामदेव के नाम 20 सितंबर को, रातभर गूंजेंगे रामसा पीर के भजन, अनीता जांगीड़ एंड पार्टी देगी भजनों की प्रस्तुति

श्री बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ के अध्यक्ष उदाराम प्रजापत थलवाड़ एवं महासचिव मालाराम देवासी बिठूजा ने समाजबंधुओं से परिवार सहित रात्रि जागरण में शामिल होने का आग्रह किया है। हुब्बल्ली में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी समाज के लोग हर साल इस आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। आयोजकों का कहना है कि रात्रि जागरण केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि राजस्थान की लोकआस्था, संस्कृति और भक्ति परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है। भजनों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को बाबा रामदेवजी की लोकपरंपरा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।