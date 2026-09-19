19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हुबली

एक शाम बाबा रामदेव के नाम 20 सितंबर को, रातभर गूंजेंगे रामसा पीर के भजन, अनीता जांगीड़ एंड पार्टी देगी भजनों की प्रस्तुति

लोकदेवता बाबा रामदेव महाराज यानी रामसा पीर की भक्ति में आज, 20 सितंबर रविवार की रात हुब्बल्ली में श्रद्धा और भजनों की सरिता बहेगी। श्री बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ हुब्बल्ली की ओर से ‘एक शाम बाबा रामदेव के नाम’ रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। गब्बुर सर्किल स्थित दादावाड़ी मंदिर के सिंवाची हाल में शाम 8 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। भजन गायिका अनीता जांगीड़ एंड पार्टी बाबा रामदेवजी की महिमा का गुणगान करेगी।
2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Sep 19, 2026

बाबा रामदेव

बाबा रामदेव

आरती से होगी कार्यक्रम की शुरुआत

आयोजकों के अनुसार शाम 8 बजे बाबा रामदेवजी की आरती के साथ रात्रि जागरण की शुरुआत होगी। इसके बाद रातभर भजनों का दौर चलेगा। अनीता जांगीड़ एंड पार्टी बाबा रामदेवजी के जीवन, लोककल्याण और भक्ति से जुड़े प्रसंगों को भजनों के माध्यम से प्रस्तुत करेगी। इस दौरान ‘बाबा रामदेवजी म्हारा पीर...’, ‘रुणिचा रा धणी रामदेव...’ सहित पारंपरिक भजनों की गूंज सुनाई देगी।

परिवार सहित शामिल होगा प्रवासी समाज

श्री बाबा रामदेव मरुधर सेवा संघ के अध्यक्ष उदाराम प्रजापत थलवाड़ एवं महासचिव मालाराम देवासी बिठूजा ने समाजबंधुओं से परिवार सहित रात्रि जागरण में शामिल होने का आग्रह किया है। हुब्बल्ली में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी समाज के लोग हर साल इस आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। आयोजकों का कहना है कि रात्रि जागरण केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि राजस्थान की लोकआस्था, संस्कृति और भक्ति परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है। भजनों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को बाबा रामदेवजी की लोकपरंपरा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

राजस्थान के लोकदेवता हैं बाबा रामदेव

बाबा रामदेव महाराज राजस्थान के प्रमुख लोकदेवताओं में माने जाते हैं। उनका प्रमुख धाम रामदेवरा (रुणिचा) राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। देशभर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लोकमान्यता के अनुसार बाबा रामदेवजी ने अपना जीवन मानव सेवा, समानता और जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित किया। हिंदू समाज में बाबा रामदेव के नाम से पूजे जाने वाले रामदेवजी को मुस्लिम श्रद्धालु रामसा पीर के रूप में मानते हैं। उनकी भक्ति परंपरा में सामाजिक समरसता, भाईचारे और मानवता का संदेश प्रमुख रूप से दिखाई देता है।

भक्ति के साथ सेवा और समरसता का संदेश

बाबा रामदेवजी से जुड़ी लोककथाओं में उनके चमत्कारों और जनकल्याणकारी कार्यों का उल्लेख मिलता है। राजस्थान में उनकी लोकआस्था आज भी भजनों, जागरण और मेलों के माध्यम से जीवंत है। उनकी परंपरा जाति-पंथ से ऊपर उठकर मानवता की सेवा और जरूरतमंदों के साथ खड़े रहने का संदेश देती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Sept 2026 09:37 pm

Published on:

19 Sept 2026 09:36 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / एक शाम बाबा रामदेव के नाम 20 सितंबर को, रातभर गूंजेंगे रामसा पीर के भजन, अनीता जांगीड़ एंड पार्टी देगी भजनों की प्रस्तुति

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

तकनीकी दौर में हिंदी के विस्तार के साथ प्रभावशीलता बढ़ाने की जरूरत

सम्मान के साथ प्रोत्साहन: हिंदी भाषण प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करते अतिथि।
हुबली

तीन दशक से आस्था का केंद्र बना बैलप्पनवर नगर का गणपति मंदिर

बैलप्पनवर नगर के गणपति मंदिर में काले पत्थर की गणेश प्रतिमा
हुबली

रामदत्त अपार्टमेंट में गणेशोत्सव की धूम, बच्चों ने फैंसी ड्रेस में बिखेरे रंग

गणेशोत्सव का उल्लास : केशवापुर स्थित रामदत्त अपार्टमेंट में आयोजित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में आकर्षक वेशभूषा में नजर आए बच्चे। पांच दिवसीय गणेश महोत्सव के तहत परिसर में रोजाना धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
हुबली

हिंदी में आत्मविश्वास से बोले विद्यार्थी, पर्यावरण और स्वच्छता का दिया संदेश

पुरस्कार और प्रमाण पत्र पाकर खिले विद्यार्थियों के चेहरे, हिंदी दिवस भाषण प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा।
हुबली

ओल्ड हुब्बल्ली के मंजूनाथ मंदिर में अष्टविनायक का आकर्षण, राजस्थान के संगमरमर का संपत गणपति खास

अष्टविनायक का आकर्षण: ओल्ड हुब्बल्ली के मंजूनाथ मंदिर में विराजमान गणेश के विभिन्न स्वरूप, इनमें राजस्थान के संगमरमर से बनी संपत गणपति प्रतिमा भी शामिल।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.