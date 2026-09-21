भजनों के सुरों से राजस्थानी संस्कृति को दे रहीं पहचान, अनीता जांगीड़ ने पांच साल में किए एक हजार से अधिक स्टेज शो

राजस्थान के पाली जिले के गुरड़ाई गांव की रहने वाली भजन गायिका अनीता जांगीड़ राजस्थानी-मारवाड़ी भजनों के जरिए देशभर में अपनी पहचान बना रही हैं। पिछले पांच वर्षों में वे देश के विभिन्न शहरों में एक हजार से अधिक स्टेज शो कर चुकी हैं। बाबा रामदेव से लेकर खाटू श्याम, खेतेश्वर, राजेश्वर, जेतेश्वर, रानी भटियाणी, जोगमाया, हनुमानजी, शिवजी और गणेशजी सहित देवी-देवताओं एवं लोकदेवताओं के सैकड़ों भजन उन्हें कंठस्थ हैं। पाली के भंसाली कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहीं अनीता पढ़ाई के साथ गायन को भी आगे बढ़ा रही हैं। उनके एएसपी म्यूजिक (अनीता जांगीड़) यूट्यूब चैनल पर एक लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर करीब 6.31 लाख फॉलोवर हैं। हुब्बल्ली में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पहुंचीं अनीता जांगीड़ ने राजस्थान पत्रिका से विशेष बातचीत में अपने सफर, परिवार, पढ़ाई और राजस्थानी संस्कृति को लेकर बात की।

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