ग्रहों की चाल से देशभर में बदलेगा मानसून का मिजाज, अगस्त से तेज होगा बारिश का दौर

2 अगस्त की मध्य रात्रि 11.30 बजे मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश होगा। यह दक्षिण उत्तर की स्थिति को स्पष्ट करेगा, साथ ही 3 अगस्त को सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश होने से हस्ती वाहन श्रेष्ठ वर्षा का योग बनेगा। इसके अलावा 1 अगस्त को शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश होगा। यह भी एक अनुकूल स्थिति को दर्शा रहा है और विशेष यह है कि 11 अगस्त को गुरु का तारा उवित होने से एवं शुक्र का हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने से सर्व व्यापक वर्षा के योग बनेंगे कुछ स्थानों पर खण्डवृष्टि के भी योग रहेंगे।