18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

ग्रहों की चाल से देशभर में बदलेगा मानसून का मिजाज, अगस्त से तेज होगा बारिश का दौर

Heavy Rain Forecast Astrology: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार अगस्त की शुरुआत में ग्रहों के राशि और नक्षत्र परिवर्तन से मानसून को गति मिलेगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बन सकती है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Jul 18, 2026

heavy rain forecast astrology monsoon news

Rain Forecast Astrology: ज्योतिष से बताया कब से तेज होगा बारिश का दौर (फोटो सोर्स- Patrika)

Monsoon News: इस वर्ष सावन और भादों (Sawan-Bhadon) के महीनों में देश के अधिकतर हिस्सों में उत्तम वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। ज्योतिषीय और पंचांग गणनाओं के अनुसार, आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि और नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, जो मानसून की गति को तेजी प्रदान करेगा। हालांकि, इस दौरान कुछ स्थानों पर खंडवृष्टि और बाढ़ जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती है।

ज्योतिषाचार्य पं. अमर डब्बावाला ने बताया कि मेदिनी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो अलग-अलग प्रकार के ग्रहों की स्थिति सामने दिखाई देगी। अधिकतर ग्रह जलानाडी में रहने से एवं सूर्य के आगे शुक्र के होने से उत्तम वृष्टि के योग बनेंगे। इसका प्रभाव दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़े क्षेत्र में तथा अरब सागर से उठने वाले दबाव के क्षेत्र से संपूर्ण भारत के अधिकतर भू भागो में उत्तम वृष्टि के रूप में दिखाई देगा, हालांकि कुछ शुष्क स्थान भी रहेंगे।

ग्रहों के परिवर्तन भी चंद्र की राशि में होने से वृष्टि होगी

सूर्य सिद्धांत की गणना से देखें, तो वर्तमान में सूर्य का कर्क राशि में परिभ्रमण चल रहा है। कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा है। यह जल के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। वहीं कम दबाव के मानसून को पुनः गति प्रदान करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस दृष्टि से यह एक अच्छी स्थिति साथ ही गुरु का भी कर्क राशि में होने के कारण गुरु आदित्य योग बन रहा है। दोनों ही ग्रह की प्रकृति संसार को सकारात्मक संतुलन देने का अनुक्रम साधती है। इस दृष्टि से भी स्थितियां अनुकूल हैं।

गुरु के उदय होने के बाद व्यापक वर्षा के योग

2 अगस्त की मध्य रात्रि 11.30 बजे मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश होगा। यह दक्षिण उत्तर की स्थिति को स्पष्ट करेगा, साथ ही 3 अगस्त को सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश होने से हस्ती वाहन श्रेष्ठ वर्षा का योग बनेगा। इसके अलावा 1 अगस्त को शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश होगा। यह भी एक अनुकूल स्थिति को दर्शा रहा है और विशेष यह है कि 11 अगस्त को गुरु का तारा उवित होने से एवं शुक्र का हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने से सर्व व्यापक वर्षा के योग बनेंगे कुछ स्थानों पर खण्डवृष्टि के भी योग रहेंगे।

11 अगस्त के बाद पूरे देश में होगी व्यापक वर्षा

अगस्त की शुरुआत के साथ ही वर्षों के योग और अधिक प्रबल हो रहे हैं…

1 अगस्तः शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश होगा, जो मानसून के लिए अनुकूल है।

2 अगस्तः मध्य रात्रि 11 30 बजे मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश दक्षिण और उत्तर की मौसमी स्थिति को स्पष्ट करेगा।

3 अगस्तः सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश होने से हस्ती वाहन' श्रेष्ठ वर्षा का योग बनेगा।

विशेष योग (11 अगस्त): इस दिन गुरु (बृहस्पति) का तारा उदित होने और शुक्र के हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने से देश में सर्वव्यापी वर्षों के योग बनेंगे, जिससे नदी-नाले उफान पर आ सकते हैं। ग्रहों की इस स्थिति के कारण जहां अधिकांश राज्यों में उत्तम बारिश से किसानों के चेहरे खिलेंगे, वहीं कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं।

गुरु पूर्णिमा 2026: जानिए क्यों कहा गया है ‘गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः’, क्या है इसका अर्थ

ये भी पढ़ें
guru purnima 2026 importance significance of guru in life

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Updated on:

18 Jul 2026 10:11 am

Published on:

18 Jul 2026 10:11 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / ग्रहों की चाल से देशभर में बदलेगा मानसून का मिजाज, अगस्त से तेज होगा बारिश का दौर

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

21 जुलाई से जैन धर्म का विशेष पर्व अष्टान्हिका, नंदीश्वर द्वीप बनेगा आस्था का केंद्र

Ashtahnika Mahaparv jain festival pisanhari nandishwar dweep
धर्म और अध्यात्म

Saptahik Rashifal 19-25 July 2026: मेष से कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है नया सप्ताह?

Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 19 to 25 July 2026 aries to virgo remedies
राशिफल

Tarot Weekly Horoscope 19-25 July 2026: मेष से कन्या तक, जानें टैरो कार्ड्स क्या दे रहे हैं संकेत

Tarot Weekly Horoscope 19-25 July 2026 aries to virgo prediction
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 18 July 2026: मेष से लेकर मीन राशि के लिए पैसा और प्रेम में क्या है संकेत?

Daily Horoscope Aaj Ka Rashifal 18 July 2026 all zodiac signs prediction
राशिफल

Home Vastu Tips: घर में अंडरग्राउंड टंकी और सीढ़ियों के लिए कौन सी दिशा सही? जानिए

Home vastu tips underground water tank south west direction mistakes
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.