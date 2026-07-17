Home Vastu Tips: घर में अंडरग्राउंड टंकी और सीढ़ियों के लिए कौन सी दिशा सही? जानिए

पंडित पंकज उपाध्याय के अनुसार, घर की दक्षिण-पश्चिम अर्थात नैऋत्य दिशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है।अगर इस दिशा में असंतुलन है तो इसे गंभीर दोष माना जाता है। वास्तु के अनुसार, यह दोष जीवन में भारी उथल-पुथल मचाने वाला दोष माना जाता है। जीवन में अस्थिरता, भारी नुकसान, असमय मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, दिवालियापन, सम्मान की हानि , राज दंड, हृदयाघात, पितृ दोष और तांत्रिक क्रिया के दुष्प्रभाव इत्यादि का संबंध इस दिशा के वास्तु दोष से जोड़ा जाता है।