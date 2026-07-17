17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Home Vastu Tips: घर में अंडरग्राउंड टंकी और सीढ़ियों के लिए कौन सी दिशा सही? जानिए

Vastu Tips for Underground Water Tank: वास्तु विशेषज्ञ पंडित पंकज उपाध्याय के अनुसार घर की ये दिशा स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। इस दिशा में दोष होने पर जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ सकती हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Jul 17, 2026

Home vastu tips underground water tank south west direction mistakes

Home Vastu Tips: पंडित से जानिए घर में अंडरग्राउंड टंकी और सीढ़ियों के लिए कौन सी दिशा सही? (फोटो सोर्स-chatgpt)

Home Vastu Tips: जब सामान्य रूप से चल रहा जीवन अचानक बदल जाए, जैसे नौकरी छूटना, व्यापार में बड़ा घाटा या गंभीर स्वास्थ्य समस्या आ जाए तब जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। ऐसे हालात को वास्तु में स्थायित्व की कमी से भी जोड़कर देखा जाता है।

आम बोलचाल में अक्सर कहा जाता है कि "पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।" वास्तु शास्त्र इस कहावत को पृथ्वी तत्व और घर की नैऋत्य दिशा से जोड़ता है। मान्यता है कि यह दिशा घर में स्थायित्व और मजबूती का प्रतीक होती है। यदि इस दिशा में वास्तु दोष हो या यह कमजोर हो जाए, तो व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता, बार-बार आने वाली परेशानियां और बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।

ये दिशा है महत्वपूर्ण, असंतुलन होने से बनता है दोष

पंडित पंकज उपाध्याय के अनुसार, घर की दक्षिण-पश्चिम अर्थात नैऋत्य दिशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है।अगर इस दिशा में असंतुलन है तो इसे गंभीर दोष माना जाता है। वास्तु के अनुसार, यह दोष जीवन में भारी उथल-पुथल मचाने वाला दोष माना जाता है। जीवन में अस्थिरता, भारी नुकसान, असमय मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, दिवालियापन, सम्मान की हानि , राज दंड, हृदयाघात, पितृ दोष और तांत्रिक क्रिया के दुष्प्रभाव इत्यादि का संबंध इस दिशा के वास्तु दोष से जोड़ा जाता है।

क्या गलत है इस दिशा में?

वास्तु के अनुसार दक्षिण-पश्चिम अर्थात नैऋत्य दिशा में कुछ निर्माण या संरचनात्मक बदलाव वास्तु दोष का कारण माने जाते हैं। इनमें भूमि या निर्माण का बढ़ना या भूमि का कटना, बोरिंग, गड्डा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बेसमेंट , नीचा फ़र्श, नीचा निर्माण , सैप्टिक टैंक, टॉयलेट , किचन, ज्यादा खिड़की, दरवाजे और इस दिशा के सामने टी रोड होना शामिल है।

दक्षिण मुखी प्लॉट होता है दोषपूर्ण?

उपाध्याय के अनुसार, सामान्य तौर पर लोग पश्चिम या दक्षिण मुखी प्लॉट को सही नहीं मानते है लेकिन वो दिशा गलत नहीं होती है। कई बार समस्या प्लॉट की दिशा नहीं बल्कि उसके अंदर हुआ निर्माण होता है। जैसे कि कुछ छोटे आकार के प्लॉट में घर में घुसते ही अंडरग्राउंड वॉटर टैंक का निर्माण किया जाता है, जिससे दक्षिण दिशा प्रभावित होकर वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है।

अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने में रखे विशेष सावधानी (Vastu Tips for Underground Water Tank)

अंडरग्राउंड टंकी के निर्माण के समय ध्यान दें कि दक्षिण मुखी घर में टंकी का निर्माण पूर्व या पश्चिम की तरफ होता है। दोनों ही जगह अर्थात दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम में टंकी का होना (अंडरग्राउंड) अशुभ होता है।

सीढ़ियां बनाते समय भी न करें ये गलती (Vastu Tips for Stairs)

दक्षिण पश्चिम में लोग सीढ़ी का निर्माण ये सोच कर करते है कि ये दिशा भारी हो जाएगी। हालांकि, ऐसा करने से ऊपर गुमटी बना कर दरवाजा दे देने से वो दिशा खुल जाती है। इस दिशा को जितना भारी, बंद और ऊंचा रखा जाता है जीवन में उतना अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है।

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर में तिजोरी रखने की सबसे सही दिशा कौनसी है

ये भी पढ़ें
Vastu tips money safe locker kuber direction wealth

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Jul 2026 11:20 am

Published on:

17 Jul 2026 11:20 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Home Vastu Tips: घर में अंडरग्राउंड टंकी और सीढ़ियों के लिए कौन सी दिशा सही? जानिए

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vastu Tips: घर किराए का हो या अपना, वास्तु सबसे पहले आप पर डालता है असर

vastu tips for rented house energy effects on luck future home
वास्तु टिप्स

Doormat Vastu Tips: वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर रखे पायदान का आकार और रंग कैसा होना चाहिए

Right doormat color as per vastu
वास्तु टिप्स

Nautapa Vastu Tips: शुरू हो रहा है साल का सबसे गर्म हफ्ता, तिजोरी भरने के लिए घर के ईशान कोण में रखें यह एक चीज

Nautapa Vastu Tips, Earthen Pot Vastu, Ishaan Kon Remedies for Money
वास्तु टिप्स

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर में तिजोरी रखने की सबसे सही दिशा कौनसी है

Vastu tips money safe locker kuber direction wealth
वास्तु टिप्स

Vastu Tips: नया घर बनवाने से पहले जान लें ये वास्तु गलतियां, वरना घर में बढ़ सकती हैं परेशानियां

Vastu Shastra for House Construction
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.