Vastu Tips: नया घर बनवाने से पहले जान लें ये वास्तु गलतियां, वरना घर में बढ़ सकती हैं परेशानियां

Vastu Tips for New Home: हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर सिर्फ दिखने में खूबसूरत न हो, बल्कि वहां खुशी, तरक्की और सुकून भी मिले। शायद इसी वजह से नए घर की शुरुआत से पहले लोग आज भी वास्तु शास्त्र के नियमों पर खूब ध्यान देते हैं। वास्तु जानने वाले मानते हैं कि प्लॉट की दिशा से लेकर मुख्य दरवाजे, किचन, पानी की टंकी जैसी चीजें पूरे घर के माहौल को बदल सकती हैं। एस्ट्रोलॉजर और वास्तु विशेषज्ञ सुरेश शर्मा के अनुसार कई बार स्टाइलिश डिजाइन के चक्कर में इतनी बेसिक गलतियां कर बैठते हैं, जिनका खामियाजा सालों तक भुगतना पड़ जाता है।