Vastu Tips: घर की इस दिशा में हल्दी से बनाएं स्वास्तिक, बरसने लगेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Vastu Tips for Home: हिंदू धर्म में स्वास्तिक को केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं, बल्कि शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि पूजा-पाठ से लेकर नए कार्यों की शुरुआत तक इसका विशेष महत्व बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सही दिशा में हल्दी से स्वास्तिक बनाने से सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण का संचार होता है। आइए जानते हैं स्वास्तिक से जुड़े कुछ खास वास्तु नियम और इसके शुभ फायदे।