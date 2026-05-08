Vastu Tips: घर की इस दिशा में हल्दी से बनाएं स्वास्तिक, बरसने लगेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Swastik symbol in hinduism|Chatgpt
Vastu Tips for Home: हिंदू धर्म में स्वास्तिक को केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं, बल्कि शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि पूजा-पाठ से लेकर नए कार्यों की शुरुआत तक इसका विशेष महत्व बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सही दिशा में हल्दी से स्वास्तिक बनाने से सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण का संचार होता है। आइए जानते हैं स्वास्तिक से जुड़े कुछ खास वास्तु नियम और इसके शुभ फायदे।
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण सबसे पवित्र दिशा मानी जाती है। इस दिशा में हल्दी से स्वास्तिक बनाने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। आप इसे पूजा घर, मुख्य द्वार या मंदिर के आसपास बना सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है।
मुख्य द्वार घर में ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख स्थान माना जाता है। ऐसे में दरवाजे के दोनों ओर हल्दी से स्वास्तिक बनाना शुभ फलदायी माना जाता है। इसके नीचे “शुभ-लाभ” लिखने से घर में खुशहाली और मंगल का वास होता है। ध्यान रखें कि स्वास्तिक साफ, संतुलित और लगभग 9 उंगलियों के आकार का हो।
दीपावली, नवरात्रि, गृह प्रवेश और कलश स्थापना जैसे शुभ अवसरों पर स्वास्तिक बनाना परंपरा का हिस्सा माना जाता है। पूजा के समय कलश या मंदिर में हल्दी और रोली से स्वास्तिक बनाने से देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में सुख, शांति और धन-समृद्धि का आगमन होता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा के दौरान हल्दी से स्वास्तिक बनाने से परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए भी इसे शुभ माना गया है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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