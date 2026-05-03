Ganesh Idol in Home Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी की मूर्ति रखने का सही तरीका: मुख्य द्वार से पूजा कक्ष तक पूरी गाइड

Ganesh placement in Home Vastu Tips|Chatpat
Ganesh Idol in Home Vastu: घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो घर में सुख-शांति और समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि मूर्ति सही दिशा और स्थान पर रखी जाए, तो इसका प्रभाव और भी शुभ हो जाता है। यही कारण है कि लोग प्रवेश द्वार से लेकर पूजा कक्ष तक गणेश जी की स्थापना को लेकर विशेष सावधानी रखते हैं। इस गाइड में हम आपको गणेश जी की मूर्ति रखने के सही वास्तु नियम सरल तरीके से बताएंगे।
घर के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगाना बहुत लाभकारी माना जाता है। ध्यान रखें कि मूर्ति का मुख घर के अंदर की ओर हो, बाहर की ओर नहीं। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती और सुख-समृद्धि का आगमन होता है।
गणेश जी की मूर्ति रखने के लिए सबसे आदर्श स्थान पूजा कक्ष है, खासकर घर का उत्तर-पूर्व कोना। मूर्ति को हमेशा किसी ऊंचे स्थान जैसे लकड़ी के चबूतरे या शेल्फ पर रखें। इसे सीधे जमीन पर रखना उचित नहीं माना जाता।
वास्तु के अनुसार गणेश जी की मूर्ति को कभी भी बाथरूम की दीवार के पास या बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। यदि अलग पूजा कक्ष न हो, तो लिविंग रूम के उत्तर-पूर्व कोने में एक छोटा मंदिर बनाया जा सकता है।
गणेश जी की सूंड भी विशेष महत्व रखती है। बाईं ओर मुड़ी सूंड वाली मूर्ति घर के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसकी पूजा सरल होती है। दाईं ओर सूंड वाली मूर्ति अधिक नियमों और अनुशासन की मांग करती है, इसलिए इसे मंदिरों में अधिक रखा जाता है।
मूर्ति के आसपास का स्थान हमेशा साफ और व्यवस्थित होना चाहिए। धूल या गंदगी सकारात्मक ऊर्जा को बाधित करती है। साथ ही, मूर्ति को हमेशा ऊंचाई पर रखें और नियमित रूप से साफ करें।
स्टडी टेबल या ऑफिस डेस्क पर गणेश जी की छोटी मूर्ति रखना एकाग्रता और सफलता के लिए शुभ माना जाता है। इसे इस तरह रखें कि पढ़ते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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