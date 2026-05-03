Ganesh Idol in Home Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी की मूर्ति रखने का सही तरीका: मुख्य द्वार से पूजा कक्ष तक पूरी गाइड

Ganesh Idol in Home Vastu: घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो घर में सुख-शांति और समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि मूर्ति सही दिशा और स्थान पर रखी जाए, तो इसका प्रभाव और भी शुभ हो जाता है। यही कारण है कि लोग प्रवेश द्वार से लेकर पूजा कक्ष तक गणेश जी की स्थापना को लेकर विशेष सावधानी रखते हैं। इस गाइड में हम आपको गणेश जी की मूर्ति रखने के सही वास्तु नियम सरल तरीके से बताएंगे।