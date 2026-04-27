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Negative Energy Signs at Home : घर में हो रही हैं अजीब घटनाएं? कहीं ये प्रेत बाधा या वास्तु दोष तो नहीं!

Strange Things Happening at Home : क्या घर में सब ठीक नहीं है? अगर आप लगातार एक्सीडेंट या अजीब घटनाओं से जूझ रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ बुरी किस्मत से कहीं ज्यादा हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, ये रुकावटें भूत-प्रेत के दखल या वास्तु दोष की ओर इशारा कर सकती हैं, इसलिए आपको इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 27, 2026

Negative Energy Signs at Home

Negative Energy Signs at Home : घर में अजीब घटनाएं? जानें प्रेत बाधा या वास्तु दोष के संकेत (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Negative Energy Signs at Home : क्या आप कभी अपने घर में गए और आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है? हो सकता है कि आपको भारीपन महसूस हो या आपको लगे कि वहां सिर्फ आपके परिवार के अलावा और भी लोग रहते हों। अगर यह आपको जाना-पहचाना लग रहा है, तो आपको कुछ आम संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र में ऐसे कई संकेत दिए गए हैं जिनसे पता चलता है कि नेगेटिव एनर्जी छिपी हो सकती है।

आइए, साफ करते हैं कि भूत या आत्माओं से हमारा क्या मतलब है

क्या आपके घर में है नेगेटिव एनर्जी : Is Your Home Affected by Negative Energy?

लोग कहते हैं कि जब कोई अधूरी इच्छाओं के साथ मरता है जैसे भूख, प्यास, गुस्सा, या बीमारियां तो वे पूरी तरह से इस दुनिया से नहीं जाते। इसके बजाय वे भूत के रूप में अटके रहते हैं। ऐसा ही तब होता है जब कोई अचानक मर जाता है एक्सीडेंट, मर्डर, सुसाइड उनकी आत्मा शांति पाने के लिए भटक सकती है। यह भी माना जाता है कि अगर सही रीति-रिवाज (श्राद्ध, तर्पण, या पितरों के लिए रस्में) नहीं किए जाते हैं, तो वे आत्माएं शांति की तलाश में पीछे रह जाती हैं।

कैसे पहचाने घर में है नेगेटिव एनर्जी

तो आपको कैसे पता चलेगा कि आस-पास भूत या नेगेटिव एनर्जी हो सकती है? कभी-कभी अजीब चीजें होती हैं अजीब आवाजें, बिना वजह की गड़बड़ियां, जिन्हें लोग बस नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह हमेशा इत्तेफाक नहीं होता। अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच लगातार बहस होती रहती है, या त्योहारों में रुकावटें आती रहती हैं, तो यह एक बड़ा रेड फ्लैग है। नेगेटिव एनर्जी अव्यवस्था में पनपती है।

ये सिग्नल देते हैं चेतावनी

क्या आपको कोई अजीब गंध आती है जो कहीं से भी आती और जाती है? अगर आपका घर अचानक किसी अजीब गंध से भर जाता है अच्छी हो या बुरी और फिर गायब हो जाती है, तो हो सकता है कि आप सिर्फ एयर फ्रेशनर से ज्यादा कुछ झेल रहे हों। साथ ही परिवार में बार-बार बीमार पड़ना, पैसे मिलते ही गायब हो जाना, या घर के अंदर छिपकली या पक्षियों जैसे मरे हुए जानवर मिलना, ये सभी आध्यात्मिक परेशानी का संकेत देते हैं।

बहस, खासकर जो छोटी-छोटी बातों पर शुरू हो जाती है और बस रुकती नहीं, एक और चेतावनी का संकेत है। इस तरह का टेंशन और नेगेटिविटी अक्सर जमा हुई स्पिरिचुअल एनर्जी से आती है।

हो सकता है कि आपने अचानक अपने पालतू जानवर खो दिए हों या घर में मरे हुए जानवर मिले हों। अगर पैसा आता है लेकिन उतनी ही तेजी से चला जाता है, तो आप काफी कमाने के बावजूद पैसे की तंगी में पड़ सकते हैं। ये सभी पैटर्न नेगेटिव ताकतों की मौजूदगी का संकेत दे सकते हैं।

आसान शब्दों में, अगर आपका घर इमोशनली, फिजिकली या फाइनेंशियली ठीक नहीं लगता है, तो इसे सिर्फ बुरी किस्मत न मानें। वास्तु के अनुसार, ये असली संकेत हैं जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक्शन लेना और समस्या का सीधे सामना करना एक अच्छा विचार है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

27 Apr 2026 04:06 pm

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