Negative Energy Signs at Home : घर में हो रही हैं अजीब घटनाएं? कहीं ये प्रेत बाधा या वास्तु दोष तो नहीं!

लोग कहते हैं कि जब कोई अधूरी इच्छाओं के साथ मरता है जैसे भूख, प्यास, गुस्सा, या बीमारियां तो वे पूरी तरह से इस दुनिया से नहीं जाते। इसके बजाय वे भूत के रूप में अटके रहते हैं। ऐसा ही तब होता है जब कोई अचानक मर जाता है एक्सीडेंट, मर्डर, सुसाइड उनकी आत्मा शांति पाने के लिए भटक सकती है। यह भी माना जाता है कि अगर सही रीति-रिवाज (श्राद्ध, तर्पण, या पितरों के लिए रस्में) नहीं किए जाते हैं, तो वे आत्माएं शांति की तलाश में पीछे रह जाती हैं।