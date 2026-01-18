Vastu Shastra Tips: सुबह की ये 5 गलतियां घर में लाती हैं दरिद्रता और नेगेटिव एनर्जी

Vastu Shastra Morning Tips : वास्तु शास्त्र टिप्स: सुबह की 5 गलतियां (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Vastu Shastra Morning Tips : क्या आप सुबह उठते ही थकान, चिड़चिड़ापन या मोटिवेशन की कमी महसूस करते हैं? वास्तु शास्त्र कहता है कि दिन की शुरुआत की ये 5 छोटी-छोटी गलतियां ही पूरे दिन को नेगेटिव बना देती हैं। फोन चेक करना, चिंताओं में डूबना या सूरज न देखना जैसी आदतें आपकी एनर्जी चुरा लेती हैं। इनसे बचें और शांत, सफल दिन की शुरुआत करें। आइए जानें इन्हें विस्तार से। (Morning Mistakes According to Vastu)
उठते ही गुस्सा करना या चिड़चिड़ापन दिखाना भी एक बड़ी गलती मानी जाती है। वास्तु के अनुसार और मानसिक शांति के लिए, यह माना जाता है कि सुबह का मूड पूरे दिन का माहौल तय करता है। अगर दिन की शुरुआत गुस्से या नाराजगी से होती है, तो काम खराब हो जाता है और मन बेचैन रहता है। उठते ही गहरी सांस लेने की कोशिश करें, मन को शांत रखें और किसी से बहस करने से बचें। इससे दिन बेहतर और संतुलित महसूस होगा।
सुबह-सुबह पैसे, काम या रिश्तों की चिंता करने से दिन भर की एनर्जी खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार, सुबह का समय पॉजिटिव सोच का होता है। उठते ही दो मिनट के लिए आंखें बंद करें और पॉजिटिव बातें सोचें।
आंखें खुलते ही फोन उठाना वास्तु और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बुरा माना जाता है। इससे मन पर अचानक दबाव पड़ता है, और नेगेटिव विचार हावी हो सकते हैं। कोशिश करें कि उठते ही तुरंत अपना फोन न देखें। उठने के बाद कम से कम 15-20 मिनट तक फोन से दूर रहें, पानी पिएं और शांत मन से अपने दिन की शुरुआत करें।
इसे वास्तु में अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे पूरे दिन बेचैनी रहती है। सुबह सबसे पहले मुंह धोना और पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है।
वास्तु और शास्त्रों में सुबह सूरज देखना या उसे नमस्कार करना शुभ माना जाता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और पूरे दिन आलस कम होता है।
