Vastu Shastra Tips: सुबह की ये 5 गलतियां घर में लाती हैं दरिद्रता और नेगेटिव एनर्जी

उठते ही गुस्सा करना या चिड़चिड़ापन दिखाना भी एक बड़ी गलती मानी जाती है। वास्तु के अनुसार और मानसिक शांति के लिए, यह माना जाता है कि सुबह का मूड पूरे दिन का माहौल तय करता है। अगर दिन की शुरुआत गुस्से या नाराजगी से होती है, तो काम खराब हो जाता है और मन बेचैन रहता है। उठते ही गहरी सांस लेने की कोशिश करें, मन को शांत रखें और किसी से बहस करने से बचें। इससे दिन बेहतर और संतुलित महसूस होगा।