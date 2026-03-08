Stale Foods: क्या बासी खाना बन सकता है दुर्भाग्य का कारण? जानें धार्मिक मान्यता

Stale Foods: भारतीय संस्कृति और धर्म शास्त्रों में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि ऊर्जा और पवित्रता का स्रोत माना गया है। यही कारण है कि शास्त्रों में हमेशा ताजा और सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि बासी भोजन करने से शरीर पर ही नहीं बल्कि मन और ऊर्जा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या बासी खाना सच में दुर्भाग्य का कारण बन सकता है? आइए जानते हैं धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार इस बारे में क्या कहा गया है।