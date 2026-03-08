8 मार्च 2026,

रविवार

वास्तु टिप्स

Stale Foods: क्या बासी खाना बन सकता है दुर्भाग्य का कारण? जानें धार्मिक मान्यता

Stale Foods: भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक पवित्र तत्व माना गया है। इसलिए हमारे धर्मग्रंथों में भोजन से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिनमें ताजा भोजन करने पर विशेष जोर दिया गया है।

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 08, 2026

Astrology food rules

Stale Foods: भारतीय संस्कृति और धर्म शास्त्रों में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि ऊर्जा और पवित्रता का स्रोत माना गया है। यही कारण है कि शास्त्रों में हमेशा ताजा और सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि बासी भोजन करने से शरीर पर ही नहीं बल्कि मन और ऊर्जा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या बासी खाना सच में दुर्भाग्य का कारण बन सकता है? आइए जानते हैं धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार इस बारे में क्या कहा गया है।

ताजा भोजन में होती है सकारात्मक ऊर्जा

ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार ताजा भोजन में सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा होती है। सूर्य को ऊर्जा और जीवन का मुख्य स्रोत माना जाता है। जब भोजन ताजा होता है तो उसमें यह ऊर्जा बनी रहती है, जो शरीर को ताकत और मन को शांति प्रदान करती है। वहीं जब भोजन बासी हो जाता है तो यह ऊर्जा धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है और उसका प्रभाव नकारात्मक माना जाता है।

प्राण ऊर्जा को कम कर सकता है बासी भोजन

आध्यात्मिक दृष्टि से भोजन को प्राण ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ताजा भोजन शरीर को नई ऊर्जा देता है और मन को सक्रिय बनाए रखता है। इसके विपरीत बासी भोजन में प्राण शक्ति कम हो जाती है। लगातार बासी भोजन करने से शरीर में थकान, सुस्ती और मानसिक कमजोरी महसूस हो सकती है।

शुक्र ग्रह पर भी पड़ सकता है प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, सौंदर्य और आकर्षण का कारक माना जाता है। मान्यता है कि बासी भोजन करने से शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो सकती है। इससे त्वचा संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य में गिरावट और जीवन में असंतुलन देखने को मिल सकता है।

विज्ञान भी देता है यही सलाह

अगर धार्मिक मान्यताओं को अलग भी रख दें, तो विज्ञान भी बासी भोजन से बचने की सलाह देता है। लंबे समय तक रखा भोजन बैक्टीरिया का घर बन सकता है, जिससे पेट खराब होना और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन के लिए ताजा भोजन करना ही सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है।

Published on:

08 Mar 2026 04:07 pm

Stale Foods: क्या बासी खाना बन सकता है दुर्भाग्य का कारण? जानें धार्मिक मान्यता

