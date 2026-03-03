Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण खत्म होते ही तुरंत करें ये 8 काम, चमक उठेगी किस्मत

समुद्र मंथन की वह कहानी तो आपने सुनी होगी, जब स्वरभानु नाम के राक्षस ने देवताओं का रूप धरकर अमृत पी लिया था। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी इस चालाकी को पकड़ लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। क्रोध में आकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। माना जाता है कि इसी बदले की भावना से राहु-केतु समय-समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं।