Holi 2026 Lunar Eclipse Live: आज चंद्र ग्रहण का पूरा टाइमटेबल, सूतक नियम और राशियों पर असर

Holi 2026 Lunar Eclipse Live : साल 2026 की शुरुआत एक अद्भुत खगोलीय घटना के साथ हो रही है। आज 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse) लग रहा है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह रंगों के त्योहार होली के दिन पड़ा है। आसमान में चांद धीरे-धीरे पृथ्वी की छाया में छिपने लगा है, जिससे एक गहरा और तांबे जैसा लाल रंग उभर रहा है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ब्लड मून कहा जाता है।