Panchang 4 March: आज का पंचांग 4 मार्च बुधवार: राहुकाल से पहले करें ये काम, मिलेगा लाभ ही लाभ

Aaj ka Panchang 4 March 2026: 4 मार्च 2026, बुधवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विक्रम संवत 2082 के चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ बसंत ऋतु का शुभ प्रभाव बना हुआ है। आज पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का संयोग रहेगा, साथ ही धृति और शूल योग का प्रभाव भी रहेगा। आज लाभ और अमृत चौघड़िया सुबह के समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल हैं, जबकि राहुकाल दोपहर 12:00 से 1:30 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा में है, अतः यात्रा से पहले विशेष सावधानी और गणेश पूजन का उपाय करना शुभ रहेगा। आज सिंह राशि से कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर भी विशेष फलदायी माना गया है। आइए विस्तार से जानते हैं आज का संपूर्ण पंचांग, शुभ मुहूर्त, ग्रह परिवर्तन और राशियों पर प्रभाव।