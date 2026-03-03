खग्रास चंद्र ग्रहण आज… किसी भी ग्रहण के सूतक काल में भी बंद नहीं होते श्री दादाजी धाम के पट

ग्रहण के बाद रात में खुलेंगे मंदिर

शहर में भी सभी मंदिरों में सुबह से ही सूतक काल के चलते पट बंद रहेंगे। प्राचीन सिद्धपीठ तुलजा भवानी माता मंदिर के पुजारी गौरवसिंह चौहान ने बताया सुबह सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। ग्रहण खत्म होने के बाद गंगा जल, नर्मदा जल से मंदिर की सफाई होगी। इसके बाद अभिषेक, पूजन और आरती की जाएगी। राम नगर स्थित खाटू श्याम मंदिर में भी 23 घंटे पट बंद रहेंगे। मंदिर सेवादार विजय वर्मा ने बताया कि ग्रहण के कारण 2 मार्च की रात्रि 10 बजे से मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, जो अगले दिन 3 मार्च की रात्रि 9 बजे ही खुलेंगे।