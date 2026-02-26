26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

खंडवा

ये कैसा आइसीयू.. तीन दिन से एसी बंद, मरीजों को पंखे से दे रहे ठंडक

मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं से मरीज परेशान हैं। आइसीयू में भर्ती मरीज भीषण गर्मी में तड़पने को मजबूर है। यह इसलिए की पिछले करीब तीन दिनों से आईसीयू के एसी खराब पड़े हैं, लेकिन अब तक उन्हें ठीक नहीं कराया जा सका है। हालात इतने खराब हैं कि मरीजों के परिजन घरों से पंखे लाकर उन्हें हवा करने को मजबूर हैं।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Feb 26, 2026

गर्मी की शुरुआत में ही जिला अस्पताल के आइसीयू के एसी ने दम तोड़ दिया है। जिससे मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक ओर उन्हें बेहतर इलाज और नियंत्रित तापमान की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर एसी बंद होने से वार्ड में उमस और गर्मी बढ़ गई है। इससे मरीजों की हालत और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है।

पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था भी नहीं

आइसीयू में पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था भी नहीं है। एसी बंद होने के कारण घुटन जैसी स्थिति बन रही है। कई मरीज पसीने से तर-बतर नजर आए। मजबूरी में परिजन घरों से टेबल फैन और स्टैंड फैन लाकर अपने मरीजों को हवा कर रहे हैं। कुछ परिजन बारी-बारी से रुमाल से हवा करते दिखाई दिए।

परिजनों में भारी आक्रोश

आइसीयू में भर्ती मरीजों के परिजनों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि आइसीयू का एसी बंद हैं। तीन दिन बीत जाने के बाद भी एसी ठीक नहीं कराए गए। एसी बंद होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। परिजनों ने जल्द से जल्द एसी दुरुस्त कराने की मांग की है।

- एसी में तकनीकी खराबी आई है और उसे ठीक कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही आइसीयू के एसी चालू हो जाऐंगे। - सिविल सर्जन डॉ. अनिरुद्ध कौशल, जिला अस्पताल।

