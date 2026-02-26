ये कैसा आइसीयू.. तीन दिन से एसी बंद, मरीजों को पंखे से दे रहे ठंडक

गर्मी की शुरुआत में ही जिला अस्पताल के आइसीयू के एसी ने दम तोड़ दिया है। जिससे मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक ओर उन्हें बेहतर इलाज और नियंत्रित तापमान की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर एसी बंद होने से वार्ड में उमस और गर्मी बढ़ गई है। इससे मरीजों की हालत और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है।