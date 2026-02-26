ठगों ने सालभर में उड़ाए 3.88 करोड़, 14 लाख मिले, 70.43 लाख होल्ड पर

जिले में सायबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बीते एक वर्ष में अलग-अलग माध्यमों से लोगों से 3.88 करोड़ रुपए की ठगी की गई। इनमें ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी शेयरिंग और एपीके फाइल डाउनलोड कराकर ठगने के मामले हैं। ठग खुद को बैंक कर्मचारी, कस्टमर केयर अधिकारी या सरकारी योजना का प्रतिनिधि बताकर लोगों को झांसे में लेते हैं। इसके बाद वे केवाईसी अपडेट, इनाम या खाते में गड़बड़ी का हवाला देकर लिंक या फाइल भेजते हैं। जागरूकता की कमी से अनजाने में तो कोई लालच में सायबर ठगों का शिकार बना हैं।