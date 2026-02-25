तीन साल में गणना करते समय नहीं दिखा एक भी गिद्ध, जंगल व पहाड़ी क्षेत्र से गायब हो गए

जिले से विलुप्त होते इजिप्शियन वल्चर (गिद्ध) का पता लगाने के लिए 20 से 22 फरवरी तक 14 बीटों में गिद्धों की गणना की गई। एपी कलेक्ट ऐप से वनकर्मियों ने गिद्धों का पता लगाया गया। तीन दिन तक घन जंगल, पहाड़ी क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में वनकर्मियों ने गिद्धों की िस्थति का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन एक जगह गिद्ध नजर नहीं आए हैं।