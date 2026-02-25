25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

तीन साल में गणना करते समय नहीं दिखा एक भी गिद्ध, जंगल व पहाड़ी क्षेत्र से गायब हो गए

विलुप्त होते गिद्धों को लेकर एक बार फिर की गणना खत्म हो गई। इस बार के बारे आंकड़े में भी निराशाजनक है। पश्चिम व पूर्व कालीभीत सहित जिले भर के जंगलों में भटकने के बाद भी वन कर्मियों को एक भी गिद्ध नहीं मिला। यह िस्थति पिछले तीन सालों से बनी हुई है।

less than 1 minute read
Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Feb 25, 2026

जिले में बढऩे लगी लंबी चोंच वाले गिद्धों की संख्या

गुढ़ानाथावतान.रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के गुमान बावड़ी क्षेत्र के एक वाटर पॉइंट पर पंख फैलाकर उडऩे का प्रयास करता गिद्ध का बच्चा।

जिले से विलुप्त होते इजिप्शियन वल्चर (गिद्ध) का पता लगाने के लिए 20 से 22 फरवरी तक 14 बीटों में गिद्धों की गणना की गई। एपी कलेक्ट ऐप से वनकर्मियों ने गिद्धों का पता लगाया गया। तीन दिन तक घन जंगल, पहाड़ी क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में वनकर्मियों ने गिद्धों की िस्थति का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन एक जगह गिद्ध नजर नहीं आए हैं।

आम दिनों में नजर आए थे गिद्ध

हालांकि गणना के दौरान गिद्ध कहीं नजर नहीं आए हैं। लेकिन आम दिनों में यह जरूर दिखे हैं। वन विभाग के पास इसका भी एक डेटा हैं। जिसमें जंगल में गिद्धों की उपिस्थति बनी हुई है। बताया जाता है कि इन्हें यहां आसानी से भोजन उपलब्ध हो पा रहा है। जिससे यहां इनकी संख्या 10 से अधिक हैं।

डाइक्लोफेनाक दवा से विलुप्त हुए गिद्ध

पशुओं के बीमार होने पर अक्सर डाइक्लोफेनाक दवा दी जाती है। इसका इंजेक्शन लगा देते हैं। इसका असर पशुओं की कीडनी पर होता है। उनके मर जाने के बाद जब उनके शवों को गिद्ध खाते हैं तो उनकी भी मौत हो जाती है। गिद्धों के विलुप्त होने के पीछे यह बड़ा कारण सामने आया है। हालांकि अब पशुओं को डाइक्लोफेनाक दवा देने पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

- विलुप्त होते इजिप्शियन वल्चर की िस्थति का पता लगाने के लिए इस वर्ष तीन दिनों तक गणना की गई। ग्रामीण और वन परिक्षेत्र में वनकर्मी ने भ्रमण किया है। इस दौरान एक भी गिद्ध नजर नहीं आया। हालांकि वन क्षेत्र में कुछ जगह गिद्ध है जो आम दिनों में नजर आए हैं। - राकेश कुमार डामोर, डीएफओ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 12:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / तीन साल में गणना करते समय नहीं दिखा एक भी गिद्ध, जंगल व पहाड़ी क्षेत्र से गायब हो गए

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्टेशन रोड : 16 दुकानें जमींदोज, व्यापारी बोले… होली तक मोहलत नहीं मिली, 23 साल की कमाई मलबे में तब्दील

Encroachment
खंडवा

पीडीएस : असंगठित श्रमिकों का पोर्टल पर मैच नहीं हो रहा डाटा, 1400 गरीबों की पात्रता पर्चियां होल्ड

PDS
खंडवा

मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ मारपीट, केस दर्ज

खंडवा

जनगणना-2025-26 : खंडहर, झोपड़पट्टी में नंबरिंग, मकान मालिक और किरायेदारों का जुटा रहे डाटा

Census-2025-26
खंडवा

रबी सीजन : 10 साल बाद खेतों लहलहाईं फसलें, 90 लाख क्विंटल गेहूं के पैदावार का अनुमान

Rabi season crops
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.