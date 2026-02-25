मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ मारपीट, केस दर्ज

तीन पुलिया के पास रात करीब 8 बजे की घटना है। तीन पुलिया के पास से डॉक्टर जैन अपनी कार से निकल रहे थे, तभी मालीकुआं क्षेत्र निवासी अरुण यादव की बाइक से टक्कर हो गई। इससे उनकी कार का बंपर क्षतिग्रस्त हो गया। इस बात पर से दोनों के बीच कहासुनी हो गई। यादव ने फोन लगाकर अपने पुत्र रोहित को बुला लिया। डॉक्टर जैन का कहना है कि रोहित ने आते से ही उनके साथ मारपीट की। इसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली थाने में की है।