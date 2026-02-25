25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ मारपीट, केस दर्ज

मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के प्रभारी डॉक्टर सूरज जैन के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। कार से बाइक को टक्कर लगने की बात पर एक युवक ने मारपीट की। कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Feb 25, 2026

  • तीन पुलिया के सामने कार से बाइक को टक्कर लगने पर हुआ विवाद

तीन पुलिया के पास रात करीब 8 बजे की घटना है। तीन पुलिया के पास से डॉक्टर जैन अपनी कार से निकल रहे थे, तभी मालीकुआं क्षेत्र निवासी अरुण यादव की बाइक से टक्कर हो गई। इससे उनकी कार का बंपर क्षतिग्रस्त हो गया। इस बात पर से दोनों के बीच कहासुनी हो गई। यादव ने फोन लगाकर अपने पुत्र रोहित को बुला लिया। डॉक्टर जैन का कहना है कि रोहित ने आते से ही उनके साथ मारपीट की। इसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली थाने में की है।

डॉक्टर जैन के साथ मारपीट किए जाने की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी कोतवाली थाने पहुंचे। कुछ ही देर में यहा भीड़ लग गई। इस बीच अभाविप व अन्य संगठन के पदाधिकारी व कुछ कार्यकर्ता भी कोतवाली थाने आए। बताया जाता है कि आरोपी रोहित पूर्व में संगठन से जुड़ा हुआ था। इसके लिए वे थाने आए थे।

- डॉक्टर जैन के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी रोहित के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। रोहित का पुराना आपराधिक रिकार्ड भी निकाला जा रहा है। - निरीक्षक प्रवीण आर्य, कोतवाली थाना प्रभारी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 11:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ मारपीट, केस दर्ज

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्टेशन रोड : 16 दुकानें जमींदोज, व्यापारी बोले… होली तक मोहलत नहीं मिली, 23 साल की कमाई मलबे में तब्दील

Encroachment
खंडवा

पीडीएस : असंगठित श्रमिकों का पोर्टल पर मैच नहीं हो रहा डाटा, 1400 गरीबों की पात्रता पर्चियां होल्ड

PDS
खंडवा

तीन साल में गणना करते समय नहीं दिखा एक भी गिद्ध, जंगल व पहाड़ी क्षेत्र से गायब हो गए

जिले में बढऩे लगी लंबी चोंच वाले गिद्धों की संख्या
खंडवा

जनगणना-2025-26 : खंडहर, झोपड़पट्टी में नंबरिंग, मकान मालिक और किरायेदारों का जुटा रहे डाटा

Census-2025-26
खंडवा

रबी सीजन : 10 साल बाद खेतों लहलहाईं फसलें, 90 लाख क्विंटल गेहूं के पैदावार का अनुमान

Rabi season crops
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.