पीडीएस : असंगठित श्रमिकों का पोर्टल पर मैच नहीं हो रहा डाटा, 1400 गरीबों की पात्रता पर्चियां होल्ड

इ-श्रम कार्ड धारियों के सत्यापन पूरा हो गया है। 18 हजार आवेदकों का डाटा मैच होने पर पात्रता पर्ची जारी हो चुकी हैं। जिनका डाटा मैच नहीं हो रहा है। उनका शासन स्तर पर निर्णय होगा। ये कहानी अकेले खंडवा में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की है। जिले में बीस हजार से इ-श्रम कार्ड धारियों ने पीडीएस में पात्रता पर्चियों के लिए आवेदन किया है। चालू वर्ष-2025-27 में अब तक सत्यापन के दौरान 18 हजार इ-श्रम कार्ड धारियों को पात्रता पर्चियां जारी होने की सूचना है।