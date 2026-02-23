रबी सीजन : 10 साल बाद खेतों लहलहाईं फसलें, 90 लाख क्विंटल गेहूं के पैदावार का अनुमान

कृषि अधिकारियों और किसानों को प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन 45-50 क्विंटल का अनुमान है। इस औसत से 90 लाख क्विंटल गेहूं उत्पादन का अनुमान है। क्योंकि जिले में 1.85 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी की गई है। बरुढ़ निवासी किसान नरेंद्र पटेल का कहना है कि दस साल बाद रबी सीजन में फसलों के लिए अनुकूल मौसम मिला है। वर्ष 2016 से लेकर 2025 तक मौसम में उतार-चढ़ाव होता रहा। गेहूं की अग्रणी फसलों की कटाई शुरू हो गई है। अभी थ्रेसरिंग होना बाकी है।