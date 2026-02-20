बोर्ड परीक्षा : परीक्षार्थियों ने दिखाई नेकनीयती…ईमानदारी की पेटी में डाली 20 हजार 832 नकल सामग्री

गेट पर चेकिंग दौरान ईमानदारी की पेटी में 20 से 25 में परीक्षार्थी नकल सामग्री डाल रहे हैं। पूछताछ में सभी ने परीक्षार्थियों ने एक जैसा जवाब दिया। बोले सर नकल के लिए नहीं अध्ययन के लिए लाए थे। पेटी में डाल दिया हूं। केंद्र प्रभारियों ने बताया कि नकल सामग्री नष्ट कर दी गई। छनेरा में 208 में से 20-25 ने सामग्री ईमानदारी की पेटी में डाली थी। बोरगांव बुजुर्ग में भी 20 से अधिक ने डाले। सभी सामग्रियां नष्ट कर दी गईं।