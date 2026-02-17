मौसम में आए बदलाव से बढ़े सर्दी खांसी डायरिया व एलर्जी के मरीज, ओपीडी 200 पार



इस माह की शुरूआत से ही मौसम में बदलाव हुआ है। दिन में तेज धूप व गर्मी होने से एसी व कूलर चालू हो गए हैं। ऑफिस से लेकर घरों में अभी से इनका उपयोग होने लगा है। वहीं रात में मौसम में हल्की ठंडक बनी हुई है। मौसम में आया यह परिवर्तन लोगों को बीमार कर रहा है। जिला अस्पताल की बात करे तो यहां सोमवार को सुबह पर्ची काउंटर पर भारी भीड़ रही। महिला, पुरुष और बुजुर्ग तक लाइन में लगे रहे। अस्पताल में सबसे अधिक संख्या मरीज मेडिसिन विभाग में रहे। यहां ओपीडी में भारी भीड़ रही। सड़कों पर उड़ रही धूल से एलर्जी के मरीज बढ़े है। एक वर्ग ऐसा भी जिसे इसी वजह से सर्दी खांसी हुई है।