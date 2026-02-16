स्टेट हाइवे : 15 किमी एरिया में धूल का गुबार, हाइवे के दाएं-बाएं खेतों में खड़ी फसलों की थमी सांसें

खलवा-पंधाना रोड पर बोरगांव खुर्द, सिरपुर फाटा , पांजरिया, सैयद पुर से डुल्हार तक स्टेट हाइवे पर निर्माण चालू है। पानी का छिड़काव नहीं होने से धूल का गुबार खेतों में खड़ी फसलों की पत्तियों पर जमा हो रही है। यह स्थिति निर्माणाधीन हाइवे के दोनों में 100 मीटर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हैं। पांजरिया के किसान हीरालाल पटेल ने अधिकारियों को सूचना दी है कि दो एकड़ मक्का की फसल अच्छी है। लेकिन पत्तियों पर 15 दिन से धूल जमा हो रही है।