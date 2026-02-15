सीएम मोहन यादव का हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया, अटकी अफसरों की सांसें, देखें वीडियो

हवा में सीएम का हेलीकॉप्टर लड़खड़ाते ही वहां मौजूद लोगों और अफसरों की सांसें अटक गईं। हर कोई हैरान हो गया और जब थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर संभला और हवा में अच्छे से उड़ान भरी तो सभी ने राहत की सांस ली। इससे पहले सीएम ने पंधाना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से 1836 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसमें खंडवा की 2 लाख 12 हजार बहनें शामिल हैं। इस दौरान सीएम महिला, किसान और युवाओं के लिए योजनाएं गिनाते हुए 608 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया।